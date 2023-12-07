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Энергоатом предложил два пути ликвидации 17 млрд долга компании

Четверг 07 декабря 2023 17:33
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Энергоатом предложил два пути ликвидации 17 млрд долга компании Фото: Энергоатом предложил два пути ликвидации 17 млрд долга компании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Компания Энергоатом нуждается в государственной поддержке в процессе погашения 17 млрд задолженностей на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента компании Петра Котина.

"Ситуация с задолженностью, которая возникла из-за того, что Запорожская АЭС в сентябре предыдущего года была остановлена, оставляет нам задолженность за предыдущий год на сегодня около 17 млрд грн", - сказал Котин.

По его словам, задолженность на начало года составляла 21 млрд. грн. и удалось погасить лишь 4 млрд грн. В то же время, с сентября накопления долгов на рынке со стороны Энергоатома не происходит.

"Источники погашения этой задолженности в 17 млрд, его на сегодня нет. Это может быть компенсация, предусматриваемая законом Украины об электроэнергии, или это может быть решение вопроса с задолженностью перед НАЭК "Энергоатом" за предыдущие периоды, так называемого "старого энергорынка", - подытожил Котин.

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 ноября утвердил решение СНБО по мерам по повышению устойчивости энергосистемы и ее работе в зимний период, где наиболее приоритетными к решению Кабмином в месячный срок поставлен вопрос задолженностей.

По мнению главы Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Геруса, Энергоатом должен использовать регуляторные улучшения на рынке электроэнергии Украины для того, чтобы к прогнозным 17 млрд грн долга на конец года дополнительно снизить задолженность на 0,5-1 млрд грн.

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