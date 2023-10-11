ua en ru
Ср, 11 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Енергоатом" закликав до скасування прайс-кепів на ринку електроенергії

Середа 11 жовтня 2023 20:44
UA EN RU
"Енергоатом" закликав до скасування прайс-кепів на ринку електроенергії Фото: "Енергоатом" закликав до скасування прайс-кепів на ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" закликала Національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повністю скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист президента "Енергоатома" Петра Котіна до НКРЕКП.

В компанії зазначили, що у разі незмінності прайс-кепів у "Енергоатома" не буде достатніх доходів для покриття деяких витрат, зокрема послуги ПСО (механізм фінансування пільгового тарифу на електроенергію для населення, - ред.) у 2023 році, а у разі відсутності відпуску електроенергії Запорізькою АЕС – то і в 2024 році.

Водночас для збалансування свого фінансового стану "Енергоатом" звернувся до Кабінету міністрів з проханням виділити йому 34,9 млрд грн на компенсацію витрат на послугу ПСО.

"Однак ці видатки не були передбачені у проєкті державного бюджету на 2024 рік, який Кабінет міністрів передав на розгляд Верховної ради. За таких умов фінансова модель ПСО залишається незбалансованою, що загострює проблему неплатежів між її учасниками, призводить до накопичення багатомільярдних боргів, нарахування значних штрафних санкцій тощо", - наголосили в "Енергоатомі".

Також в "Енергоатомі" підкреслили, що на виконання договору про заснування Енергетичного співтовариства та угоди про асоціацію з ЄС, Україна взяла на себе зобов’язання імплементувати законодавчі акти Енергоспівтовариства в енергетиці.

"Враховуючи, що одними із основних завдань НКРЕКП є забезпечення ефективного функціонування і розвитку ринків у сферах енергетики та створення сприятливих умов для залучення інвестицій, зважаючи на зобов’язання України у сфері європейської інтеграції, пропонуємо скасувати граничні ціни на організованих сегментах ринку електричної енергії України в цілому", - закликали в компанії.

Окрім того, в "Енергоатомі" висловили занепокоєння щодо запропонованого НКРЕКП механізму стимулювання імпорту електроенергії (імпортне ПСО, - ред.), оскільки це може збільшити витрати компанії на фінансування тарифу для населення на 3 млрд грн.

"Компанія висловлює своє занепокоєння з приводу запропонованого механізму стимулювання імпорту електричної енергії та просить розглянути альтернативні методи врегулювання цього питання", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявляли, що цінові обмеження на ринку електроенергії заважають збільшенню потужностей для імпорту з 1,2 до 2 ГВт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергоатом Електроенергія
NEWS
Остання фаза чи середина? Експерти оцінили, на якому етапі війни Україна
Остання фаза чи середина? Експерти оцінили, на якому етапі війни Україна
DAILY
Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Чи вмовить Росія Іран передати їй балістичні ракети і чи зможе українська ППО їх збивати