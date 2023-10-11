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"Энергоатом" призвал к отмене прайс-кепов на рынке электроэнергии

Среда 11 октября 2023 20:44
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"Энергоатом" призвал к отмене прайс-кепов на рынке электроэнергии Фото: "Энергоатом" призвал к отмене прайс-кепов на рынке электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" призвала Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), полностью отменить ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо президента "Энергоатома" Петра Котина в НКРЭКУ.

В компании отметили, что в случае неизменности прайс-кепов у "Энергоатома" не будет достаточных доходов для покрытия некоторых расходов, в частности, услуги ПСО (механизм финансирования льготного тарифа на электроэнергию для населения - ред.) в 2023 году, а в случае отсутствия отпуска электроэнергии Запорожской АЭС - и в 2024 году.

В то же время для сбалансирования своего финансового положения "Энергоатом" обратился в Кабинет министров с просьбой выделить ему 34,9 млрд. грн. на компенсацию расходов на услугу ПСО.

"Однако эти расходы не были предусмотрены в проекте государственного бюджета на 2024 год, который Кабинет министров передал на рассмотрение Верховной рады. При таких условиях финансовая модель ПСО остается несбалансированной, что обостряет проблему неплатежей между ее участниками, приводит к накоплению многомиллиардных долгов, начисления значительных штрафных санкций и тому подобное", - подчеркнули в "Энергоатоме".

Также в "Энергоатоме" подчеркнули, что во исполнение договора об учреждении Энергетического сообщества и соглашения об ассоциации с ЕС, Украина обязалась имплементировать законодательные акты Энергосообщества в энергетике.

"Учитывая, что одной из основных задач НКРЭКУ является обеспечение эффективного функционирования и развития рынков в сферах энергетики и создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, учитывая обязательства Украины в сфере европейской интеграции, предлагаем отменить предельные цены на организованных сегментах рынка электрической энергии Украины в целом", - призвали в компании.

Кроме того, в "Энергоатоме" выразили обеспокоенность по поводу предложенного НКРЭКУ механизма стимулирования импорта электроэнергии (импортное ПСО, - ред.), поскольку это может увеличить расходы компании на финансирование тарифа для населения на 3 млрд грн.

"Компания выражает свою обеспокоенность по поводу предложенного механизма стимулирования импорта электрической энергии и просит рассмотреть альтернативные методы урегулирования этого вопроса", - подытожили в компании.

Напомним, ранее в "Укрэнерго" заявляли, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии мешают увеличению мощностей для импорта с 1,2 до 2 ГВт.

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Энергоатом Электроэнергия
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