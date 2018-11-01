"Энергоатом" заказал запчасти для Ровенской АЭС на 120 млн гривен

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Запчасти поставит литовская компания Nordetanolis

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" заказало компании Nordetanolis (Литва) запчасти для Ровенской АЭС на 120 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наші гроші".

Сообщается, что в декабре запланирована поставка запчастей, резинотехнических изделий и водяных насосов к резервным дизельным системам. В качестве производителя запчастей значится хорватская компания Adriadiesel d.d., которой, согласно документам, польская Dimida Sp.zoo передала оригинальные чертежи запчастей к дизелям 78Г российской "Дизель-Энерго".

Самыми дорогими в перечне являются насосы 70Б-136-002-01 - по 135 тысяч евро. В начале октября эта фирма продала их "Энергоатому" для Хмельницкой АЭС по такой же цене. По данным издания, Nordetanolis владеют украинцы Екатерина Саковская и Валерий Воронин, польской Dimida Sp.z.o.o - Дмитрию и Юлии Мирошниченко.

Напомним, ранее со ссылкой на данные Prozorro сообщалось, что автобаза Государственного управления делами приобрела два элитных автомобиля Mercedes за 10 млн гривен.