"Енергоатом" замовив запчастини для Рівненської АЕС на 120 млн гривень

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Запчастини поставить литовська компанія Nordetanolis

Державне підприємство НАЕК "Енергоатом" замовило компанії Nordetanolis (Литва) запчастини для Рівненської АЕС на 120 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наші гроші".

Повідомляється, що в грудні запланована поставка запчастин, гумотехнічних виробів і водяних насосів до резервних дизельних систем. В якості виробника запчастин значиться хорватська компанія Adriadiesel d.d., якій, згідно з документами, польська Dimida Sp.zoo передала оригінальні креслення запчастин до дизелів 78Г російської "Дизель-Энерго".

Найдорожчими в переліку є насоси 70Б-136-002-01 - за 135 тисяч євро. На початку жовтня ця фірма продала їх "Енергоатому" для Хмельницької АЕС за такою ж ціною. За даними видання, Nordetanolis володіють українці Катерина Саковська і Валерій Воронін, польською Dimida Sp.z.o.o - Дмитру та Юлії Мірошниченко.

Нагадаємо, раніше з посиланням на дані Prozorro повідомлялося, що автобаза Державного управління справами придбала два елітних автомобіля Mercedes за 10 млн гривень.