"Енергоатом" заборгував "Гарантованому покупцю" 14,5 млрд грн, – Котін

Про це заявив президент "Енергоатома" Петро Котін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"У нас заборгованість (перед "Гарантованим покупцем" – ред.) на рівні 14,5 млрд грн. Це заборгованість 22-го року, коли була захоплена Запорізька атомна станція. Ця заборгованість була на рівні понад 20 млрд грн, але вона була погашена й на сьогодні складає 14,5 млрд грн", - сказав він.

Котін підкреслив, що "Енергоатом" фінансує ПСО (механізм підтримки пільгового тарифу на світло для населення – ред.) з власного прибутку. Минулого року компанія профінансувала ПСО на 123 млрд грн.

Він додав, що цього року на фінансування ПСО «Енергоатому» знадобиться близько 107 млрд грн.

Нагадаємо, до кінця 2024 року "Енергоатом" планує розрахуватися по своїм зобов’язанням в рамках покладених на компанію спецобов’язків з фінансування тарифу на електроенергію для населення (ПСО – ред.).