"Энергоатом" задолжал "Гарантированному покупателю" 14,5 млрд грн, – Котин

Об этом заявил президент "Энергоатома" Петр Котин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"У нас задолженность (перед "Гарантированным покупателем" – ред.) на уровне 14,5 млрд грн. Это задолженность 22-го года, когда была захвачена Запорожская атомная станция. Эта задолженность была на уровне более 20 млрд грн, но она была погашена и на сегодняшний день составляет 14,5 млрд грн", - сказал он.

Котин подчеркнул, что "Энергоатом" финансирует ПСО (механизм поддержки льготного тарифа на свет для населения – ред.) по собственной прибыли. В прошлом году компания профинансировала ПСО на 123 млрд. грн.

Он добавил, что в этом году на финансирование ПСО "Энергоатома" понадобится около 107 млрд грн.

Напомним, до конца 2024 года "Энергоатом" планирует рассчитаться по своим обязательствам в рамках возложенных на компанию спецобязанностей по финансированию тарифа на электроэнергию для населения (ПСО – ред.).