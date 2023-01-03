"Енергоатом" відключив один із енергоблоків АЕС: у чому причина

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Сьогодні, 3 січня 2023 року, один із енергоблоків ДП НАЕК "Енергоатом" для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки за умовами ліцензії виводиться у плановий капітальний ремонт, який здійснюють раз на чотири роки", - йдеться у повідомленні.

Там пояснили, що під час ремонту здійснюються повне вивантаження активної зони реактора, контроль цілісності корпусу реактора автоматичним маніпулятором, попереджувальний ремонт обладнання, вивезення відпрацьованого та завантаження свіжого ядерного палива.

Таким чином, найближчим часом в енергосистемі України працюватиме вісім енергоблоків атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній Україні території, заявили в компанії.

Також в "Енергоатомі" нагадали, що всі 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС зупинено, їхнє включення блокується загарбниками. Наразі ЗАЕС продовжує споживати електроенергію на власні потреби від енергосистеми України.