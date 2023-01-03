"Энергоатом" отключил один из энергоблоков АЭС: в чем причина
"Энергоатом" выводит один из энергоблоков атомной электростанции в плановый капитальный ремонт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
"Сегодня, 3 января 2023 года, один из энергоблоков ГП НАЭК "Энергоатом" для обеспечения ядерной и радиационной безопасности по условиям лицензии выводится в плановый капитальный ремонт, который осуществляют раз в четыре года", - говорится в сообщении.
Там объяснили, что во время ремонта производятся полная выгрузка активной зоны реактора, контроль целостности корпуса реактора автоматическим манипулятором, предупредительный ремонт оборудования, вывоз отработанного и загрузка свежего ядерного топлива.
Таким образом, в ближайшее время в энергосистеме Украины будет работать восемь энергоблоков атомных электростанций, расположенных на подконтрольной Украине территории, заявили в компании.
Также в "Энергоатоме" напомнили, что все 6 энергоблоков временно оккупированной Запорожской АЭС остановлены, их включение блокируется захватчиками. Сейчас ЗАЭС продолжает потреблять электроэнергию на собственные потребности от энергосистемы Украины.
Напомним, 29 декабря из-за масштабных ракетных обстрелов российскими военными пришлось остановить работу энергоблоков на части украинских атомных станций.
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