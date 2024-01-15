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"Енергоатом" та "Укргідроенерго" недоотримують кошти через борги за електроенергію, - нардеп

Фото: "Енергоатом" та "Укргідроенерго" недоотримують кошти через борги населення за електроенергію (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Державні енергокомпанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго", які виробляють електроенергію для населення, недоотримують кошти через борги споживачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата, першого заступника голови комітету Верховної ради з енергетики Олексія Кучеренка.

"Ця електроенергія, яку споживає населення, вона належить двом державним компаніям: "Енергоатому" та "Укргідроенерго". Інші компанії є "посередниками" між ними й населенням. Сьогодні ці компанії недоотримують величезні гроші, недоотримує кошти "Укренерго", інші державні компанії, оператори систем розподілу і так далі", - сказав він. 

Нардеп наголосив, що саме через це має бути платіжна дисципліна, бо зараз частина населення не сплачує за спожиту електроенергію. Відповідно до статистики, борги зросли саме в тилових областях, додав Кучеренко. 

За інформацією Міністерства енергетики наразі борги населення за комунальні послуги зросли до 35 млрд грн.

Йде мова не про відключення, а про те, що без оплати товар не буде постачатись. Нам же у магазині без грошей не дадуть хліб та яйця, і на заправці бензин не наллють. А чим енергія відрізняється від інших видів товару?" - підкреслив Кучеренко. 

Нардеп також додав, що це не буде якийсь масовий процес і якщо люди будуть підтверджувати, що вони готові погасити борги, їм буде надана програма лояльності протягом, умовно, півроку чи року, і відключати електроенергію їм не будуть.  

Раніше голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Костянтин Ущаповський заявляв, що дозвіл на відключення боржників - необхідний крок для нормальної роботи енергосистеми. 

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ЭнергоатомЕлектроенергія