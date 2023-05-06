"Енергоатом" спростував заяву окупантів про зупинку ЗАЕС

"Заяви проросійських пропагандистських інформаційних ресурсів щодо повної зупинки роботи Запорізької атомної електростанції не відповідають дійсності", - повідомили в компанії.

За словами представників компанії, станом на сьогодні, станція не виробляє електричну енергію, натомість споживає її з української енергосистеми для забезпечення власних потреб.

П’ять енергоблоків ЗАЕС наразі перебувають у стані холодного зупину, 5-й енергоблок - у стані гарячого зупину.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти заявили про нібито зупинку роботи всіх блоків Запорізької АЕС.

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