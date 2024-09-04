"Енергоатом" спростував недостовірну інформацію про аварію на одній з АЕС

Державна компанія НАЕК "Енергоатом" спростувала недостовірну інформацію про буцімто аварію на одній з атомних електростанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Уніан ".

"З метою припинення поширення чергової недостовірної інформації про нібито аварію на АЕС "Енергоатом" повідомляє: жодної аварії на Південноукраїнській АЕС не сталося", - повідомили в компанії.

В роботі одного із енергоблоків станції виявлено зауваження, і блок був розвантажений на 33% від номінальної потужності. Зазначена ситуація виникла внаслідок складних перехідних режимів, що сталися через ворожі обстріли інфраструктури 26 серпня, і супроводжувались значними коливаннями параметрів мережі (частота, напруга, струм). Ця подія не пов’язана із проведенням ремонтної кампанії.

Фахівці "Енергоатому" працюють над усуненням зауважень до роботи обладнання. Відновлення номінальної потужності ПАЕС можливе після усунення мережевих обмежень з видачі потужності іншими АЕС, спричиненими атакою Росії на магістральні підстанції 26 серпня.

Що передувало

Про те, що на станції сьогодні нібито сталася аварія, повідомив у Facebook директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Він посилався на два незалежні джерела. За їх інформацією, нібито через зниження потужності енергоблоку на 600 МВт виникли дві незаплановані черги відключень, які були організовані "Укренерго". Також Харченко заявив, що цей блок можливо відправили б на ремонт вже наступного тижня. Однак інформація про аварію була спростована в "Енергоатомі".

До слова, ми вже повідомляли про те, що в "Укренерго" змінили графіки відключень на 4 вересня.

Також вчора стало відомо, що окупована ЗАЕС знову перебуває у стані підвищеного ризику небезпеки через обстріли загарбників.