"Енергоатом" сплатив ще 2,1 млрд грн боргу на ринку електроенергії

Компанія "Енергоатом" сплатила 100% авансових платежів щодо компенсації пільгових тарифів для населення за вересень та частину заборгованості за попередній термін, однак не має фінансової можливості виплатити 20,5 млрд грн боргів, що накопичились у 2022 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.

Згідно з повідомленням, станом на 21 вересня компанія сплатила ДП "Гарантований покупець" 9,1 млрд грн, що становить 100% авансових платежів прогнозної вартості послуги ПСО за вересень 2023 року.

Крім того, НАЕК погасила частину заборгованості, яка накопичилась у попередніх періодах, сплативши ще майже 2,1 млрд гривень.

"Компанія і надалі планує повною мірою виконувати поточні зобов’язання 2023 року з послуги із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що повне погашення заборгованості попередніх періодів за послугу ПСО компанії в розмірі 20,5 млрд грн, яка накопичилась у 2022 році через незбалансованість ПСО, окупацію та відключення Запорізької АЕС, можливе лише шляхом компенсації, що має надаватись виробнику відповідно до законодавства.

Раніше повідомлялося, шо "Енергоатом" зменшив заборгованість за 2022 рік на понад 2 млрд грн.

Президент "Енергоатома" Петро Котін 17 серпня заявляв, що компанія планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед ДП "Гарантований покупець" планує закінчити його до кінця року.

На думку експертів, Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існую