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"Энергоатом" уплатил еще 2,1 млрд грн долга на рынке электроэнергии

Четверг 21 сентября 2023 20:11
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"Энергоатом" уплатил еще 2,1 млрд грн долга на рынке электроэнергии Фото: "Энергоатом" уплатил еще 2,1 млрд грн долга на рынке электроэнергии (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Энергоатом" оплатила 100% авансовых платежей по компенсации льготных тарифов для населения за сентябрь и часть задолженности за предыдущий срок, однако не имеет финансовой возможности выплатить 20,5 млрд грн долгов, накопившихся в 2022 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

Согласно сообщению, на 21 сентября компания уплатила ГП "Гарантированный покупатель" 9,1 млрд грн, что составляет 100% авансовых платежей прогнозной стоимости услуги ПСО за сентябрь 2023 года.

Кроме того, НАЭК погасила накопившуюся часть задолженности в предыдущих периодах, оплатив еще почти 2,1 млрд гривен.

"Компания и дальше планирует в полной мере выполнять текущие обязательства 2023 года по услуге по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полное погашение задолженности предыдущих периодов за услугу ПСО компании в размере 20,5 млрд грн, накопившуюся в 2022 году из-за несбалансированности ПСО, оккупации и отключения Запорожской АЭС, возможно только путем компенсации, которая должна предоставляться производителю в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" уменьшил задолженность за 2022 год более чем на 2 млрд грн.

Президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявлял, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед ГП "Гарантированный покупатель" планирует завершить его до конца года.

По мнению экспертов, Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же разрешить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую

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Энергоатом Электроэнергия
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