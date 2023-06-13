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"Енергоатом" проти впровадження цінових обмежень на ринку електроенергії

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Вівторок 13 червня 2023 19:10
"Енергоатом" проти впровадження цінових обмежень на ринку електроенергії Фото: "Енергоатом" проти впровадження цінових обмежень на ринку електроенергії (УНІАН)
Автор: Артем Горовенко

Державна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" запропонувала Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не впроваджувати граничні ціни на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Енергоатома" Петра Котіна в ході слухань регулятора.

"В цілому ми залишаємося на позиції, про те що потрібно лібералізувати на сьогодні ринок і запропонуємо не запроваджувати будь-яких цінових обмежень на всіх сегментах ринку електричної енергії", - сказав він.

Котін також додав, що в рамках підготовки до наступної зими на енергоблоках атомних електростанцій потрібно перевантажити ядерне паливо, проте у компанії зараз виник брак ліквідності.

Очільник "Енергоатома" наголосив, що встановлення прайс-кепів не допоможе вирішити проблему поганої ліквідності компанії.

"В цілому ми за те, щоб скасувати будь-які обмеження на всіх сегментах ринку електроенергії", - підсумував він.

Нещодавно, раніше компанія "Донбасенерго" заявляла, що регулятор схвалив цінові обмеження на енергоринку на рівні, що не покриває собівартості виробництва.

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