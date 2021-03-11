"Енергоатом" представив фінансовий звіт за 2020 рік
НАЕК "Енергоатом" за підсумками 2020 року отримав 45 млрд 648 млн грн чистого доходу від реалізації продукції та 6 млрд 837,2 млн грн валового прибутку. Показник EBITDA (позначає прибуток підприємства до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань) у 2020 році становить 13,3 млрд грн.
Про це йдеться у фінансовому звіті на сайті компанії.
Водночас чистий збиток відображений на рівні 4,8 млрд грн. В компанії зазначають, що він з’явився внаслідок факторів, що не залежать від підприємства. Зокрема:
- витрати на курсову різницю при обслуговуванні валютних кредитів (через значне зростання курсу євро та долара США протягом 2020 року збитки "Енергоатома" при обслуговуванні валютних кредитів становили 6 млрд 601 млн грн);
- примусове скорочення обсягу товарної продукції з 80,6 млрд кВт-год до 73,7 млрд кВт-год згідно з прогнозним балансом, затвердженим Міненерго торік у квітні (через що "Енергоатом" недоотримав 4,7 млрд грн доходу).
- прямі втрати через невідповідність собівартості виробленої АЕС електроенергії тій ціні, за якою "Енергоатом" в рамках покладених на нього урядом публічних спеціальних обов’язків (ПСО) постачає її для населення (таким чином "Енергоатом" фактично дотував населення на суму 40 млрд грн).
- величезна заборгованість перед "Енергоатомом" (наразі це 22,6 млрд грн, з них 11,6 млрд грн - борг вже не функціонуючого держпідприємства "Енергоринок").
"Тобто операційно діяльність державного підприємства прибуткова, а чистий збиток на рівні 4,8 млрд грн пояснюється витратами компанії на курсову різницю при обслуговуванні валютних кредитів, втратами від виконання ПСО та балансових обмежень, а також величезною дебіторською заборгованістю перед НАЕК "Енергоатом", - наголошують в компанії.
Перший квартал 2021 року компанія планує завершити із чистим прибутком.
Нагадаємо, раніше в НАЕК "Енергоатом" підтвердили, що детективи Національного антикорупційного бюро України проводили 10 лютого процесуальні дії на підприємстві.
За словами в.о. президента компанії Петра Котіна, НАБУ розслідує справу, що стосується підрозділу "Енергоатом-Трейдинг", а саме продажу ним електроенергії у вересні минулоріч.
НАЕК "Енергоатом" - оператор усіх діючих АЕС України, забезпечує понад 50% генерації електроенергії в країні.