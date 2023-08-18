UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Енергоатом" пообіцяв погасити борги перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року

Фото: "Енергоатом" пообіцяв погасити борги перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Державна енергетична компанія "Енергоатом" планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Енергоатома" Петра Котіна.

"На сьогодні в нинішній ситуації ми починаючи з вересня місяця входимо в баланс погашення в повному обсязі тих зобов’язань, які у нас фактично завищені через відсутність Запорізької атомної станції", - сказав він.

Очільник "Енергоатома" зазначив, що останні три місяці компанія отримала дорікання від учасників ринку щодо виконання своїх фінансових зобов’язань. Він пояснив, що ці три місяці виробництво електроенергії на атомних станціях було знижене, тому що блоки проходили перевантаження палива.

Котін також додав, що за підсумками минулого року взаємна заборгованість постачальників електроенергії, "Гарантованого покупця" та "Енергоатома" скоротилась з 20 млрд до 17 млрд грн.

"Заборгованість залишається у розмірі 17 млрд і ми зможемо її погасити тільки наприкінці року", - підсумував він.

Нагадаємо, оператор системи передачі НЕК "Укренерго" подав до суду на "Енергоатом" і намагається стягнути з нього близько 3 млрд грн заборгованості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Энергоатом