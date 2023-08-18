"Енергоатом" пообіцяв погасити борги перед постачальниками електроенергії за 2023 рік до кінця року

Державна енергетична компанія "Енергоатом" планує розпочати у вересні процес погашення боргів перед постачальниками електроенергії для населення і планує закінчити цей процес до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Енергоатома" Петра Котіна.

"На сьогодні в нинішній ситуації ми починаючи з вересня місяця входимо в баланс погашення в повному обсязі тих зобов’язань, які у нас фактично завищені через відсутність Запорізької атомної станції", - сказав він.

Очільник "Енергоатома" зазначив, що останні три місяці компанія отримала дорікання від учасників ринку щодо виконання своїх фінансових зобов’язань. Він пояснив, що ці три місяці виробництво електроенергії на атомних станціях було знижене, тому що блоки проходили перевантаження палива.

Котін також додав, що за підсумками минулого року взаємна заборгованість постачальників електроенергії, "Гарантованого покупця" та "Енергоатома" скоротилась з 20 млрд до 17 млрд грн.

"Заборгованість залишається у розмірі 17 млрд і ми зможемо її погасити тільки наприкінці року", - підсумував він.

Нагадаємо, оператор системи передачі НЕК "Укренерго" подав до суду на "Енергоатом" і намагається стягнути з нього близько 3 млрд грн заборгованості.