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"Энергоатом" пообещал погасить долги перед поставщиками электроэнергии за 2023 год до конца года

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Пятница 18 августа 2023 15:52
"Энергоатом" пообещал погасить долги перед поставщиками электроэнергии за 2023 год до конца года Фото: "Энергоатом" пообещал погасить долги перед поставщиками электроэнергии за 2023 год до конца года (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Государственная энергетическая компания "Энергоатом" планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения и планирует завершить этот процесс до конца года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента "Энергоатома" Петра Котина.

"На сегодняшний день в нынешней ситуации мы начиная с сентября месяца входим в баланс погашения в полном объеме тех обязательств, которые у нас фактически завышены из-за отсутствия Запорожской атомной станции", - сказал он.

Глава "Энергоатома" отметил, что последние три месяца компания получила упреки от участников рынка по выполнению своих финансовых обязательств. Он объяснил, что в эти три месяца производство электроэнергии на атомных станциях было снижено, так как блоки проходили перегрузку топлива.

Котин также добавил, что по итогам прошлого года взаимная задолженность поставщиков электроэнергии, Гарантированного покупателя и Энергоатома сократилась с 20 млрд до 17 млрд грн.

"Задолженность остается в размере 17 млрд и мы сможем ее погасить только в конце года", – подытожил он.

Напомним, оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" подал в суд на "Энергоатом" и пытается взыскать с него около 3 млрд грн задолженности.

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