"Энергоатом" подвергся кибератаке после заключения соглашения с Westinghouse

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила о кибератаке на свой сайт после подписания соглашения с американской корпорацией Westinghouse. Отмечается, что хакеры заблокировали доступ архиву публикаций пресс-службы НАЭК за весь период работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома" .

"Сегодня официальный вебсайт "Энергоатома" атаковали хакеры - и с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кибератака произошла после того, как были подписаны соглашения между "Энергоатом" и Westinghouse. В НАЭК заверили, что специалисты компании делают все возможное для возобновления доступа к сайту.

"Пока продолжаются восстановительные работы, просим воспользоваться страницами компании в социальных сетях и ее официальным Telegram-каналом", - уточнили в компании.