За месяц на сайты украинских органов власти совершили более 40 кибератак
Фото: СБУ сообщила о 40 кибератаках (freepik.com)
Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в августе прекратили и нейтрализовали 43 кибератаки на информационные системы органов государственной власти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Выявление кибератак произошло благодаря анализу более 36 тысяч критических событий информационной безопасности, выявленных в августе месяце.
В основном основными типами выявленных киберугроз (хакерских атак) были:
- соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server);
- попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
- атаки на веб-приложения (Web App Attack);
- вредоносное программное обеспечение (Malware).