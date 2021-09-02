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За месяц на сайты украинских органов власти совершили более 40 кибератак

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Четверг 02 сентября 2021 14:00
За месяц на сайты украинских органов власти совершили более 40 кибератак Фото: СБУ сообщила о 40 кибератаках (freepik.com)
Автор: Инна Собора

Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ в августе прекратили и нейтрализовали 43 кибератаки на информационные системы органов государственной власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Выявление кибератак произошло благодаря анализу более 36 тысяч критических событий информационной безопасности, выявленных в августе месяце.

В основном основными типами выявленных киберугроз (хакерских атак) были:

  • соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server);
  • попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
  • атаки на веб-приложения (Web App Attack);
  • вредоносное программное обеспечение (Malware).
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