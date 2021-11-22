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"Энергоатом" подвергся кибератаке после заключения соглашения с Westinghouse

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 18:43
"Энергоатом" подвергся кибератаке после заключения соглашения с Westinghouse Фото: "Энергоатом" атаковали хакеры после подписания соглашения с Westinghouse (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщила о кибератаке на свой сайт после подписания соглашения с американской корпорацией Westinghouse. Отмечается, что хакеры заблокировали доступ архиву публикаций пресс-службы НАЭК за весь период работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Сегодня официальный вебсайт "Энергоатома" атаковали хакеры - и с тех пор нет доступа к публикациям пресс-центра за все время работы компании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кибератака произошла после того, как были подписаны соглашения между "Энергоатом" и Westinghouse. В НАЭК заверили, что специалисты компании делают все возможное для возобновления доступа к сайту.

"Пока продолжаются восстановительные работы, просим воспользоваться страницами компании в социальных сетях и ее официальным Telegram-каналом", - уточнили в компании.

Отметим, сегодня "Энергоатом" и американская компания Westinghouse подписали двусторонние соглашения по проекту строительства на Хмельницкой АЭС двух новых энергоблоков по технологии АР1000.

Напомним, в августе сотрудники Службы безопасности Украины прекратили и нейтрализовали более 40 кибератак на информационные системы органов государственной власти.

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Энергоатом Westinghouse Кибератака
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