"Енергоатом" піддався кібератаці після укладення угоди з Westinghouse
Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомила про кібератаку на свій сайт після підписання угоди з американською корпорацією Westinghouse. Зазначається, що хакери заблокували доступ архіву публікацій пресслужби НАЕК за весь період роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Енергоатому".
"Сьогодні офіційний вебсайт "Енергоатому" атакували хакери - і відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що кібератака сталася після того, як були підписані угоди між "Енергоатом" і Westinghouse. У НАЕК запевнили, що фахівці компанії роблять все можливе для відновлення доступу до сайту.
"Поки тривають відновлювальні роботи, просимо скористатися сторінками компанії в соціальних мережах і її офіційним Telegram-каналом", - уточнили в компанії.
Зазначимо, сьогодні "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали двосторонні угоди щодо проєкту будівництва на Хмельницькій АЕС двох нових енергоблоків за технологією АР1000.
Нагадаємо, в серпні співробітники Служби безпеки України припинили і нейтралізували понад 40 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.