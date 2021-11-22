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"Енергоатом" піддався кібератаці після укладення угоди з Westinghouse

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Київ, Понеділок 22 листопада 2021 18:43
"Енергоатом" піддався кібератаці після укладення угоди з Westinghouse Фото: "Енергоатом" атакували хакери після підписання угоди з Westinghouse (freepik.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" повідомила про кібератаку на свій сайт після підписання угоди з американською корпорацією Westinghouse. Зазначається, що хакери заблокували доступ архіву публікацій пресслужби НАЕК за весь період роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Енергоатому".

"Сьогодні офіційний вебсайт "Енергоатому" атакували хакери - і відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що кібератака сталася після того, як були підписані угоди між "Енергоатом" і Westinghouse. У НАЕК запевнили, що фахівці компанії роблять все можливе для відновлення доступу до сайту.

"Поки тривають відновлювальні роботи, просимо скористатися сторінками компанії в соціальних мережах і її офіційним Telegram-каналом", - уточнили в компанії.

Зазначимо, сьогодні "Енергоатом" та американська компанія Westinghouse підписали двосторонні угоди щодо проєкту будівництва на Хмельницькій АЕС двох нових енергоблоків за технологією АР1000.

Нагадаємо, в серпні співробітники Служби безпеки України припинили і нейтралізували понад 40 кібератак на інформаційні системи органів державної влади.

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Энергоатом Westinghouse Кібератака
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