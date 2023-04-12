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"Енергоатом" підписав договір з канадською компанією про використання українського урану

Фото: Енергоатом уклав договір з канадською компанією (telegram/energoatom)
Автор: Максим Шушко

"Енергоатом" підписав з канадською компанією САМЕСО угоду, яка дозволить реалізувати програму з використання українського урану при виробництві ядерного палива для АЕС України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Енергоатома".

Президент "Енергоатома" Петро Котін та президент і головний виконавчий директор CAMECO Тім Гітцель в присутності премʼєр-міністра України Дениса Шмигаля у Канаді підписали "Договір на зважування, відбір проб, проведення аналізів, зберігання та організацію транспортування уранового концентрату".

Договір дозволить викристовувати український уран при виробництві ядерного палива для атомних електростанцій України.

"Це знакова подія для української ядерної галузі, вона гарантує її стабільність і як наслідок - стабільне забезпечення електроенергією громадян", - зазначив Котін.

Раніше ми повідомляли, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо підписали оновлену угоду про вільну торгівлю.

Нагадаємо, Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги: зброя та боєприпаси.

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