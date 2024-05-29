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"Енергоатом" перестав виконувати в повному об'ємі зобов'язання з доплат за світло для населення

Фото: "Енергоатом" перестав виконувати в повному об'ємі зобов'язання з доплат за світло для населення (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "Енергоатом" з березня поточного року перестала повністю виконувати спецобов'язок щодо компенсації пільгових тарифів на електроенергію для населення, а поточний борг вже перевищує 25 млрд грн.

Про це повідомив керівник ГО "Асоціація енергоефективності та енергозбереження" Олександр Візір, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Економічну правду".

"Компанія перестала розраховуватися за ПСО з березня і заборгувала більше 25 млрд грн, чим спровокувала ланцюжок заборгованості по всьому енергетичному ринку. Така поведінка "Енергоатома" була і в 2022 і в 2023 роках", - заявив Візір.

Він нагадав, що "Енергоатом" та "Укргідроенерго" постановою уряду зобов’язані фінансувати пільгові тарифи на електроенергію для населення (85% і 15% відповідно), а коли коштів компаній не вистачає відбувається накопичення боргів на ринку електроенергії і тому є потреба у зменшенні такого навантаження.

"Коли хтось з компаній донорів, перестає сплачувати кошти на ПСО, то ГарПок недоплачує ПУПам, а ПУПи недоплачують "Укренерго" та своєму регіональному ОСРу, який в свою чергу також недоплачує "Укренерго", - додав експерт.

Водночас він пояснив, що інші енергетичні компанії – оператор системи передачі (ОСП), оператори систем розподілу (ОСР), постачальники універсальних послуг (ПУП) та інша генерація від підвищення тарифів на електроенергію нічого не отримають, адже головним вигодонабувачем є "Енергоатом". 

"Єдиний для них плюс – це те, що НАЕК "Енергоатом", можливо, буде оплачувати залишок по ПСО і не створюватиме неплатежами проблем на ринку", - зазначив експерт.

Як повідомлялося, Українська вітроенергетична асоціація закликає Уряд знайти фінансовий ресурс для Енергоатому (кредити чи облігації), щоб обнулити весь борговий ланцюжок – ДП "Гарантований покупець", ПУПи, ОСРи, Укренерго та виробниками з ВДЕ, заборгованість перед якими становить 17 млрд грн.
За даними ДП "Гарантований покупець", недоплата "Енергоатома" за ПСО на березень 2024 року склала 0,7 млрд грн, за квітень – 0,5 млрд грн, за травень – 10,1 млрд грн.

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Энергоатом