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Энергоатом опроверг потерю контроля над уровнем радиации на ЗАЭС

Фото: Энергоатом опроверг потерю контроля над уровнем радиации на ЗАЭС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Дмитрий Браславский

В Энергоатоме отреагировали на многочисленные сообщения в некоторых Telegram-каналах относительно потери контроля над уровнем радиации на Запорожской АЭС и заявили, что это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Энергоатома.

"Данные измерений радиационного фона, вероятно, не поступали в Центр прогнозирования последствий радиационных аварий Укргидрометцентра лишь определенное время утром", - говорится в сообщении.

Причиной этого называют непродолжительный сбой интернет-связи. Таким образом, в Энергоатоме подтвердили, что информация о потере контроля над уровнем радиации на ЗАЭС не соответствует действительности.

Напомним, что российские войска последние несколько дней восстановили интенсивные обстрелы территории вокруг Запорожской атомной электростанции. За это от сети был отключен шестой энергоблок.

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