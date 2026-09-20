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"Енергоатом" обрав Ткачука новим генеральним директором

20:20 20.09.2026 Нд
2 хв
aimg Сергій Козачук
"Енергоатом" обрав Ткачука новим генеральним директором Фото: Юрій Ткачук очолить "Енергоатом" (facebook.com/y.p.tkachuk)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Наглядова рада АТ "НАЕК "Енергоатом" обрала Юрія Ткачука новим генеральним директором, а Павла Павлишина - директором з ядерної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

Деталі конкурсного відбору

Переможців обрали за результатами незалежних відборів, які тривали з червня по вересень 2026 року. До процесів залучали міжнародну рекрутингову компанію Korn Ferry.

У пошуку керівника компанії взяли участь 78 кандидатів із різних країн.

Фіналісти проходили оцінку компетенцій, перевірку доброчесності, співбесіди та презентували стратегічне бачення розвитку компанії.

Розподіл повноважень

Розділення посад є частиною нової моделі корпоративного управління "Енергоатома". Раніше керівництво підприємством та відповідальність за ядерну безпеку були поєднані.

Відтепер функції розподілено:

  • CEO (генеральний директор) опікуватиметься діяльністю та розвитком компанії.
  • CNO (директор з ядерної безпеки) отримає незалежні повноваження у сферах ядерної та радіаційної безпеки, а також експлуатації блоків АЕС.

Що відомо про нових керівників

Юрій Ткачук очолює АТ "Укргазвидобування". Раніше він працював в "Укрнафті", де виконував обов'язки керівника та обіймав посаду фінансового директора.

Павло Павлишин має понад 30 років досвіду в атомній галузі. У 2012-2022 роках він керував Рівненською АЕС, а також у 2019-2020 роках тимчасово виконував обов'язки президента "Енергоатома".

Процедура призначення

Призначення відбудеться після проходження обов'язкових регуляторних та корпоративних процедур.

Для посади директора з ядерної безпеки також необхідно отримати індивідуальну ліцензію. "Енергоатом" подасть кандидатуру Павлишина на ліцензування після його офіційного призначення.

Паралельно Наглядова рада продовжує відбір ще п'яти членів правління компанії.

Ситуація довкола "Енергоатома"

Нагадаємо, що напередодні опалювального сезону народні депутати та експерти закликали Кабінет Міністрів призначити повноцінних керівників для стратегічних державних підприємств, зокрема "Нафтогазу" та "Енергоатома".

Зазначалося, що на тлі підготовки до зими уряд має активніше виконувати функції власника компаній та брати на себе безпосередню відповідальність за їхню роботу.

Паралельно вкрай напруженою залишається ситуація на окупованих об'єктах атомної генерації. Зокрема, Запорізька АЕС перебуває в критичному стані з точки зору ядерної та радіаційної безпеки.

За даними "Енергоатому", через постійне використання резервних дизель-генераторів суттєво зростає ризик відмови обладнання, що є необхідним для безпечного функціонування станції.

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