"Енергоатом" обрав Ткачука новим генеральним директором

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство економіки та довкілля України.

Деталі конкурсного відбору

Переможців обрали за результатами незалежних відборів, які тривали з червня по вересень 2026 року. До процесів залучали міжнародну рекрутингову компанію Korn Ferry.

У пошуку керівника компанії взяли участь 78 кандидатів із різних країн.

Фіналісти проходили оцінку компетенцій, перевірку доброчесності, співбесіди та презентували стратегічне бачення розвитку компанії.

Розподіл повноважень

Розділення посад є частиною нової моделі корпоративного управління "Енергоатома". Раніше керівництво підприємством та відповідальність за ядерну безпеку були поєднані.

Відтепер функції розподілено:

CEO (генеральний директор) опікуватиметься діяльністю та розвитком компанії.

CNO (директор з ядерної безпеки) отримає незалежні повноваження у сферах ядерної та радіаційної безпеки, а також експлуатації блоків АЕС.

Що відомо про нових керівників

Юрій Ткачук очолює АТ "Укргазвидобування". Раніше він працював в "Укрнафті", де виконував обов'язки керівника та обіймав посаду фінансового директора.

Павло Павлишин має понад 30 років досвіду в атомній галузі. У 2012-2022 роках він керував Рівненською АЕС, а також у 2019-2020 роках тимчасово виконував обов'язки президента "Енергоатома".

Процедура призначення

Призначення відбудеться після проходження обов'язкових регуляторних та корпоративних процедур.

Для посади директора з ядерної безпеки також необхідно отримати індивідуальну ліцензію. "Енергоатом" подасть кандидатуру Павлишина на ліцензування після його офіційного призначення.

Паралельно Наглядова рада продовжує відбір ще п'яти членів правління компанії.