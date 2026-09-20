"Энергоатом" избрал Ткачука новым генеральным директором

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Наблюдательный совет АО "НАЭК "Энергоатом" избрал Юрия Ткачука новым генеральным директором, а Павла Павлишина - директором по ядерной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство экономики и окружающей среды Украины.

Детали конкурсного отбора Победителей выбрали по результатам независимых отборов, продолжавшихся с июня по сентябрь 2026 года. В процессы привлекали международную рекрутинговую компанию Korn Ferry. В поиске руководителя компании приняли участие 78 кандидатов из разных стран. Финалисты проходили оценку компетенций, проверку добродетели, собеседования и представили стратегическое видение развития компании. Распределение полномочий Разделение должностей является частью новой модели корпоративного управления "Энергоатома". Ранее руководство предприятием и ответственность за ядерную безопасность были соединены. Теперь функции распределены: CEO (генеральный директор) будет заниматься деятельностью и развитием компании.

CNO (директор по ядерной безопасности) получит независимые полномочия в области ядерной и радиационной безопасности, а также эксплуатации блоков АЭС. Что известно о новых руководителях Юрий Ткачук возглавляет АО "Укргаздобыча". Ранее он работал в "Укрнафте", где исполнял обязанности руководителя и занимал должность финансового директора. Павел Павлишин имеет более 30 лет опыта в атомной отрасли. В 2012-2022 годах он руководил Ровенской АЭС, а также в 2019-2020 годах временно исполнял обязанности президента "Энергоатома". Процедура назначения Назначение состоится после прохождения обязательных регуляторных и корпоративных процедур. Для должности директора по ядерной безопасности необходимо также получить индивидуальную лицензию. "Энергоатом" подаст кандидатуру Павлишина на лицензирование после его официального назначения. Параллельно наблюдательный совет продолжает отбор еще пяти членов правления компании.