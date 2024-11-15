"Енергоатом" назвав актом ядерного тероризму погрози Росії вигнати МАГАТЕ з ЗАЕС

"Погрози Кремля зупинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС - акт ядерного тероризму", - наголосили в компанії.

"Енергоатом" зауважив, що російське МЗС погрожує зупинити на Запорізькій АЕС місію МАГАТЕ через заяви її гендиректора Рафаеля Гроссі, який зазначив, що експерти залишатимуться на станції "до можливого заморожування війни".

Кремль наголосив, що перебування місії на ЗАЕС можливе лише за його дозволом.

"Важливо зазначити, що присутність міжнародних експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС та інших атомних електростанціях України - це результат домовленостей, досягнутих під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Гроссі", - заявили в компанії.

За даними "Енергоатому", під час переговорів сторони узгодили перебування місій МАГАТЕ на всіх українських ядерних об’єктах для забезпечення постійного моніторингу та запобігання можливим інцидентам.

"Підкреслимо - на всіх українських ядерних об’єктах, зокрема і ЗАЕС. Ініціатива України стала важливим кроком у зміцненні міжнародної довіри до безпеки українських АЕС, особливо в умовах війни", - додали в компанії.

Україна, за словами атомної енергогенеруючої компанії, демонструє відкритість та готовність до співпраці, на відміну від Росії, яка продовжує діяти як країна-ядерний терорист, ігноруючи міжнародні закони та правила.

Ба більше, погрози припинити роботу місії МАГАТЕ на ЗАЕС підтверджують, що Кремль не має намірів дотримуватися жодних норм міжнародного права.

А захоплення ЗАЕС, розміщення там військових і техніки, обстріли критичної інфраструктури та маніпуляції з енергетичною безпекою є прямим підтвердженням ядерного тероризму Росії.

"Збереження роботи МАГАТЕ на ЗАЕС - це питання не лише безпеки України, а й світу. Міжнародна спільнота має забезпечити безперервний моніторинг і притягнути Росію до відповідальності", - додали в "Енергоатомі".