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"Енергоатом" має заплатити ще 3 млрд грн на фінансування пільгової електроенергії для населення

Фото: "Енергоатом" має заплатити ще 3 млрд грн на фінансування пільгової електроенергії для населення (пррес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "Енергоатом" профінансувала 76% вартості із забезпечення пільгових тарифів на електроенергію для населення (9 млрд грн) і, відповідно, має виплатити ще 3 млрд грн, щоб виконати поточні зобов’язання за жовтень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.

"Станом на 24 жовтня компанія сплатила ДП "Гарантований покупець" 76% прогнозної вартості послуги із забезпечення доступності електроенергії для побутових споживачів за жовтень 2023 року, а це - 9,0 млрд грн", - повідомляє "Енергоатом".

В компанії також зазначили, що компанія сплатила ДП "Гарантований покупець" 100% вартості послуги ПСО за вересень 2023 року, а це - 8,4 млрд грн та погасив частину заборгованості - майже 2,1 млрд гривень.

Крім того, повідомляється, що у жовтні компанією сплачено ще 2,1 млрд грн для погашення заборгованості, що накопичилась за попередні періоди.

До кінця поточного року компанія планує сплатити ще 2,8 млрд грн для повного погашення заборгованості за ці послуги та здійснення поточних платежів відповідно до умов договору.

В компанії підкреслюють, що сплачувати за послугу ПСО "Енергоатому" допомагає скорочення термінів ремонтної кампанії енергоблоків на підконтрольній Україні території і продаж електроенергії на ринку, однак для виплати всіх боргів компанія потребує фінансової підтримки.

Раніше повідомлялося, що "Енергоатом" на кінець 2023 року матиме 17 млрд грн заборгованості через відсутність джерел фінансування оплати цього боргу.

Експерти вважають, що Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.

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ЭнергоатомЕлектроенергія