RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Энергоатом" должен заплатить еще 3 млрд грн на финансирование льготной электроэнергии для населения

Фото: "Энергоатом" должен заплатить еще 3 млрд грн на финансирование льготной электроэнергии для населения (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "Энергоатом" профинансировала 76% стоимости по обеспечению льготных тарифов на электроэнергию для населения (9 млрд грн) и, соответственно, должна выплатить еще 3 млрд грн, чтобы выполнить текущие обязательства за октябрь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram компании.

"По состоянию на 24 октября компания оплатила ГП "Гарантированный покупатель" 76% прогнозной стоимости услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей за октябрь 2023 года, а это - 9,0 млрд грн", - сообщает "Энергоатом".

В компании также отметили, что компания оплатила ГП "Гарантированный покупатель" 100% стоимости услуги ПСО за сентябрь 2023 года, а это - 8,4 млрд грн и погасил часть задолженности - почти 2,1 млрд гривен.

Кроме того, сообщается, что в октябре компанией уплачено еще 2,1 млрд грн для погашения накопившейся за предыдущие периоды задолженности.

До конца текущего года компания планирует оплатить еще 2,8 млрд. грн. для полного погашения задолженности за эти услуги и осуществления текущих платежей в соответствии с условиями договора.

В компании подчеркивают, что оплачивать услугу ПСО "Энергоатом" помогает сокращение сроков ремонтной кампании энергоблоков на подконтрольной Украине территории и продажа электроэнергии на рынке, однако для выплаты всех долгов компания нуждается в финансовой поддержке.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" на конец 2023 года будет иметь 17 млрд грн задолженности из-за отсутствия источников финансирования оплаты этого долга.

Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ЭнергоатомЭлектроэнергия