"Энергоатом" должен заплатить еще 3 млрд грн на финансирование льготной электроэнергии для населения

"По состоянию на 24 октября компания оплатила ГП "Гарантированный покупатель" 76% прогнозной стоимости услуги по обеспечению доступности электроэнергии для бытовых потребителей за октябрь 2023 года, а это - 9,0 млрд грн", - сообщает "Энергоатом".

В компании также отметили, что компания оплатила ГП "Гарантированный покупатель" 100% стоимости услуги ПСО за сентябрь 2023 года, а это - 8,4 млрд грн и погасил часть задолженности - почти 2,1 млрд гривен.

Кроме того, сообщается, что в октябре компанией уплачено еще 2,1 млрд грн для погашения накопившейся за предыдущие периоды задолженности.

До конца текущего года компания планирует оплатить еще 2,8 млрд. грн. для полного погашения задолженности за эти услуги и осуществления текущих платежей в соответствии с условиями договора.

В компании подчеркивают, что оплачивать услугу ПСО "Энергоатом" помогает сокращение сроков ремонтной кампании энергоблоков на подконтрольной Украине территории и продажа электроэнергии на рынке, однако для выплаты всех долгов компания нуждается в финансовой поддержке.

Ранее сообщалось, что "Энергоатом" на конец 2023 года будет иметь 17 млрд грн задолженности из-за отсутствия источников финансирования оплаты этого долга.

Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.