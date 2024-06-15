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"Енергоатом" хоче до кінця 2024 року розрахуватися по своїм зобов’язанням за ПСО

Субота 15 червня 2024 15:33
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"Енергоатом" хоче до кінця 2024 року розрахуватися по своїм зобов’язанням за ПСО Фото: "Енергоатом" хоче до кінця 2024 року розрахуватися по своїм зобов’язанням за ПСО (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

До кінця 2024 року державний "Енергоатом" планує розрахуватися по своїм зобов’язанням в рамках покладених на компанію спецобов’язків з фінансування тарифу на електроенергію для населення (ПСО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Зазначається, що до підвищення фіксованої ціни для населення вартість послуги ПСО для АТ "НАЕК "Енергоатом" складала 125,7 млрд грн (без ПДВ), або 70,7% від чистого доходу компанії.

З урахуванням мінімальних витрат "Енергоатома" на забезпечення виробництва електроенергії та мінімальних капітальних вкладень, дефіцит коштів на оплату ПСО у 2024 році становить 17,4 млрд грн (без ПДВ).

За нового рівня фіксованої ціни для населення прогнозна вартість послуги ПСО для "Енергоатома" у 2024 році становитиме 108,3 млрд грн (без ПДВ).

"Це дозволить "Енергоатому", за умови збереження поточної кон’юнктури ринку, сплатити вартість послуги ПСО у 2024 році у повному обсязі. Фактично, це складе 60% від чистого доходу Компанії", - наголосили в компанії.

Нагадаємо, раніше державний "Енергоатом" зменшив оплати рамках механізму фінансування пільгового тарифу для населення.

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