"Энергоатом" хочет до конца 2024 года рассчитаться по своим обязательствам по ПСО

До конца 2024 г. государственный "Энергоатом" планирует рассчитаться по своим обязательствам в рамках возложенных на компанию спецобязанностей по финансированию тарифа на электроэнергию для населения (ПСО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Отмечается, что до повышения фиксированной цены для населения стоимость услуги ПСО для АО НАЭК "Энергоатом" составляла 125,7 млрд грн (без НДС), или 70,7% от чистого дохода компании.

С учетом минимальных затрат "Энергоатома" на обеспечение производства электроэнергии и минимальных капитальных вложений дефицит средств на оплату ПСО в 2024 году составляет 17,4 млрд грн (без НДС).

При новом уровне фиксированной цены для населения прогнозная стоимость услуги ПСО для "Энергоатома" в 2024 году составит 108,3 млрд грн (без НДС).

"Это позволит "Энергоатому", при условии сохранения текущей конъюнктуры рынка, оплатить стоимость услуги ПСО в 2024 году в полном объеме. Фактически это составит 60% от чистого дохода Компании", - подчеркнули в компании.

Напомним, ранее государственный "Энергоатом" снизил оплаты в рамках механизма финансирования льготного тарифа для населения.