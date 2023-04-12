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В енергетиків вийшло стабілізувати енергосистему, що дозволило розпочати експорт електрики, - експерт

Фото: в енергетиків вийшло стабілізувати енергосистему, що дозволило розпочати експорт електрики (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Фахівці "Укренерго", ДТЕК та інших енергетичних компаній перевершили всі очікування і запобігли колапсу енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на експерта з енергетичної політики Сурію Джаянті в статті для Atlantic Council.

"Стабілізувати енергетичний сектор України і відновити експорт електроенергії потужністю до 400 МВт вдалось завдяки працівникам енергетичної галузі", - пише аналітик.

На її думку, відкриття експорту це символічна перемога України на енергетичному фронті. Приватний сектор також зробив великий внесок у виживання енергетичного сектору України.

"ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, за останні півроку відремонтувала понад 700 енергетичних об’єктів і 126 км ліній електропередач (у Києві - ред.), над чим вдень і вночі працювало майже 200 бригад інженерів", - йдеться в статті.

Аналітик зазначає, що фахівці "Укренерго", ДТЕК та інші енергетики перевершили всі очікування і запобігли колапсу енергосистеми. Проте через обстріли величезна кількість енергооб’єктів все ще потребує ремонту, щоб повернутись до роботи.

За розрахунками Програми розвитку ООН, лише на аварійний ремонт енергетичної інфраструктури потрібно виділити 1,2 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що експорт електроенергії допоможе стабілізувати фінансовий стан енергокомпаній, які зазнали значних втрат від російських атак, а також підготуватися до проходження наступного опалювального сезону.

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Електроенергія