Енергетики звернулись до українців через важку ситуацію зі світлом: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укренерго .

"З 13:00 в енергосистемі зафіксовано дефіцит електроенергії. Причина дефіциту - стрімке зростання споживання через важкі погодні умови та одночасне включення в мережу тисяч споживачів із постраждалих від негоди регіонів", - йдеться в повідомленні.

Ситуацію ускладнює, за словами енергетиків, і те, що електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб задовільнити всі потреби споживачів.

"Сонячні електростанції майже не працюють через щільну хмарність в усіх регіонах, а на теплових електростанціях деякі блоки ще перебувають в ремонті. В енергосистемі зараз склалась важка ситуація", - констатують в Укренерго.

Українців просять економити світло протягом дня до 18:00. При цьому, як зазначають енергетики, ощадливе споживання не означає, що потрібно вимкнути все в домі і сидіти в темряві.

"Достатньо вимкнути світло там, де воно в цей момент не потрібно й уважно поставитись до того, як ви користуєтесь потужними електроприладами: залишити працювати тільки найнеобхідніше, а всі нетермінові справи перенести на вечір та ніч після 18:00", - просять в компанії.

Ситуація зі світлом в Україні

Ситуація зі світлом в Україні різко погіршилася після негоди 26 листопада. Найбільше від шторму постраждали Одеська та Миколаївська області. На ранок 27 листопада без світла в Україні залишались 2576 населених пунктів, понад 2 тисячі з яких через негоду. Вже тоді енергетики попереджали, що після відновлення електропостачання в постраждалих від негоди населених пунктах, очікується стрімке зростання споживання. Воно, своюєю чергою, зумовить різкий рост навантаження на енергосистему. Тому просили заощаджувати.