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Енергетики зробили все можливе: у ДТЕК розповіли про підготовку до зими

15:42 12.09.2026 Сб
1 хв
Енергосистема краще підготовлена до зими, ніж рік тому
aimg Юлія Бойко
СЕО ДТЕК Максим Тімченко розповів про підготовку до зими (фото: dtek.com)

Українська енергосистема сьогодні краще підготовлена до проходження п'ятої зими з початку повномасштабного вторгнення, однак ключовим фактором залишається посилення захисту.

Про це пповідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву гендиректора ДТЕК Максима Тімченка.

За його словами, протягом останнього року українські енергетики зробили все можливе, щоб відновити пошкоджені потужності, сформувати необхідні запаси та посилити захист енергетичної інфраструктури.

"У результаті Україна входить у зиму сильнішою та краще підготовленою, ніж рік тому", - зазначив Тімченко.

Водночас він наголосив, що в умовах загрози нових російських атак критичним фактором для стабільної роботи енергосистеми залишається захист. Від його ефективності значною мірою залежатимуть наслідки атак для українців та економіки.

Попри воєнні ризики, Україна продовжує розбудовувати більш стійку енергосистему.

Читайте також: Україна замінює великі електростанції розподіленою генерацією, - CEO ДТЕК Тімченко

На переконання Тімченка, після завершення війни країна може отримати одну з найсучасніших енергетичних систем у Європі.

Нагадаємо, раніше СЕО ДТЕК Максим Тімченко закликав міжнародних інвесторів вкладати в розвиток енергетичного сектору України, адже це посилить енергобезпеку Європи.

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