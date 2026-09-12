Энергетики сделали все возможное: в ДТЭК рассказали о подготовке к зиме

По его словам, за последний год украинские энергетики сделали все возможное, чтобы восстановить поврежденные мощности, сформировать необходимые запасы и усилить защиту энергетической инфраструктуры.

"В результате Украина входит в зиму более сильной и лучше подготовленной, чем год назад", - отметил Тимченко.

В то же время, он подчеркнул, что в условиях угрозы новых российских атак критическим фактором для стабильной работы энергосистемы остается защита. От ее эффективности будут в значительной степени зависеть последствия атак для украинцев и экономики.

Несмотря на военные риски, Украина продолжает развивать более устойчивую энергосистему.

По убеждению Тимченко, после войны страна может получить одну из самых современных энергетических систем в Европе.