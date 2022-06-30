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Энергетики заблаговременно начали подготовку к отопительному сезону, - ДТЭК

Фото: энергетики заблаговременно начали подготовку к отопительному сезону (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Энергетики заблаговременно начали ремонтную кампанию генерирующего оборудования и формирование запасов топлива для прохождения отопительного сезона 2022-2023.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука во время национального телемарафона.

"Готовиться нужно сейчас. И мы это делаем вместе с другими энергетическими компаниями. Нужно обеспечить оборудование в рабочем состоянии, для этого проводятся соответствующие ремонты", - сказал он.

Кроме того, Сахарук отметил, что нужно обеспечить подготовку электросетей для того, чтобы зимой, когда люди будут потреблять много электричества, было стабильное электроснабжение.

Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону проводится во всех регионах Украины.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что отопительный сезон 2022-2023 будет самым сложным за все времена независимости Украины.

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ДТЭКОтопительный сезон