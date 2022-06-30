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Енергетики завчасно почали підготовку до опалювального сезону, - ДТЕК

Фото: енергетики завчасно почали підготовку до опалювального сезону (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Енергетики завчасно почали ремонтну кампанію генеруючого обладнання і формування запасів палива для проходження опалювального сезону 2022-2023.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука під час національного телемарафону.

"Готуватися потрібно зараз. І ми це робимо разом з іншими енергетичними компаніями. Потрібно забезпечити обладнання в робочому стані, для цього проводяться відповідні ремонти", - сказав він.

Крім того, Сахарук зазначив, що потрібно забезпечити підготовку електромереж для того, щоб взимку, коли люди будуть споживати багато електрики, було стабільне електропостачання.

Він підкреслив, що підготовка до опалювального сезону проводиться у всіх регіонах України.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що опалювальний сезон 2022-2023 буде найскладнішим за всі часи незалежності України.

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