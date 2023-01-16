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Енергетики за тиждень повернули світло 41 тисячі родин, - ДТЕК

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Понеділок 16 січня 2023 17:39
Енергетики за тиждень повернули світло 41 тисячі родин, - ДТЕК Фото: енергетики за тиждень повернули світло 41 тисячі родин (Віталій носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З 9 по 15 січня енергетики компанії ДТЕК повернули світло 41 тисячі родин, що лишилися без електропостачання через ворожі обстріли у Донецькій та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії.

Відновлено роботу електромереж у 92 населених пунктах.

"Енергетики докладають всіх зусиль, щоб оперативно повернути світло всім постраждалим, щойно отримують дозвіл на проведення робіт від ДСНС та ЗСУ. 14 січня енергосистема країни вчергове зазнала атаки з боку рф. Були пошкоджені об’єкти генерації, що збільшило дефіцит електроенергії. Тому НЕК "Укренерго" надали операторам системи розподілу знижені ліміти споживання на області. ОСР зобов’язані їх дотримуватись, щоб не допустити погіршення ситуації в енергосистемі", - повідомили в компанії.

Станом на 16 січня у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях діють екстрені відключення.

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ДТЕК Електроенергія
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