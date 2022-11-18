Енергетики й шахтарі працюють на максимумі для стабілізації ситуації в енергосистемі, - ДТЕК

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії Ільдара Салєєва, коментуючи опалювальний сезон в умовах масових обстрілів.

"Поки наша енергосистема оговтується від чергових терористичних ударів ворога, Україна увійшла в найскладніший опалювальний сезон. Найближчими днями очікуємо різке похолодання. Всі працівники "ДТЕК Енерго" - енергетики ТЕС, шахтарі, машинобудівники - вдень та вночі героїчно продовжують робити все для того, щоб українці були зі світлом і теплом", - розповів він.

За його словами, за 10 місяців року теплоенергетики компанії відпустили в енергосистему України 14,5 млрд кВт*год електроенергії. Це еквівалентно середньому споживанню е/е близько 4,8 мільйона родин протягом року.

"Але головне, що як маневрова генерація ми регулярно підтримуємо надійність енергосистеми. Лише у вересні, щоб компенсувати дефіцит потужності в енергосистемі, ТЕC "ДТЕК Енерго" збільшили відпуск е/е на 16% вище прогнозного балансу", - уточнив Салєєв.

Він також відзначив, що ремонтники компанії з початку року відремонтували 21 енергоблок ТЕС та відновлюють обладнання після обстрілів. Шахтарі компанії ввели в роботу 25 нових лав, що дозволяє зберегти рівень видобутку вугілля на шахтах компанії на минулорічному мирному рівні та забезпечити паливом не лише власні ТЕС, а й допомогти державній генерації.

"Це лише частина із тієї колосальної роботи, яку щоденно роблять енергетики, шахтарі і машинобудівники, щоб зміцнити енергетичний фронт. Будемо продовжувати це робити під обстрілами і далі. Будемо зі світлом, і теплом. Без них", - підсумував він.

Раніше в "ДТЕК Енерго" повідомляли, що за останні півтора місяця енергетичні підприємства компанії 13 разів зазнавали терористичних атак ворога. Внаслідок них 22 енергетиків зазнали поранень, 3 загинули.