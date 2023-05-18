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Енергетики вже готуються до наступної зими, - "ДТЕК Мережі"

Фото: енергетики вже готуються до наступної зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Наступна зима та опалювальний період будуть достатньо важкими. Тому для їх успішного проходження необхідно вести підготовку вже зараз та об’єднати зусилля енергетиків, суспільства, влади та інших інституцій.

Про це в інтервʼю РБК-Україна заявив генеральний директор ДТЕК Мережі Олександр Фоменко.

Топ-менеджер енергокомпанії повідомив, що наступна зима може бути складнішою, ніж та, що минула. Тому що постійні ввімкнення і вимкнення, перевантаження електрообладнання мають негативні наслідки.

За його словами, першочергова задача для енергетиків зараз - провести діагностику електромереж, виявити найслабші місця і максимально виправити знайдені дефекти.

"Я - реаліст, тому чітко розумію: щоб пройти наступну зиму, треба готуватися вже сьогодні. Наступна зима - так, вона буде важка. Перевантаження обладнання. І буде важче, ніж в мирний час, тому що руйнування колосальні, і не все, на жаль, вдасться відновити", - підкреслює Фоменко.

Енергетики вже ведуть підготовку до ОЗП та інвестують підвищення надійності електромереж, ремонти пошкоджених об’єктів та формування запасів обладнання на майбутнє.

"Я впевнений в спеціалістах, в енергетиках, які, як завжди, впораються. Але тут потрібно об’єднання і енергетиків, і суспільства, і влади, і регулятора, і міжнародних організацій, щоб була взаємна підтримка, допомога, взаєморозуміння, системний підхід та ресурси", - наголосив Фоменко.

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