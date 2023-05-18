Энергетики уже готовятся к следующей зиме, - "ДТЭК Сети"

Следующая зима и отопительный период будут достаточно трудными. Поэтому для их успешного прохождения необходимо подготовить уже сейчас и объединить усилия энергетиков, общества, власти и других институтов.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.
Топ-менеджер энергокомпании сообщил, что следующая зима может быть сложнее, чем прошедшая. Потому что постоянные включения и выключения перегрузки электрооборудования имеют негативные последствия.
По его словам, первоочередная задача для энергетиков сейчас - провести диагностику электросетей, выявить самые слабые места и максимально исправить найденные дефекты.
"Я - реалист, поэтому четко понимаю: чтобы пройти следующую зиму, нужно готовиться уже сегодня. Следующая зима - да, она будет тяжелая. Перегрузка оборудования. И будет тяжелее, чем в мирное время, потому что разрушения колоссальны, и не все, к сожалению, удастся восстановить", - подчеркивает Фоменко.
Энергетики уже ведут подготовку к ОЗУ и инвестируют повышение надежности электросетей, ремонт поврежденных объектов и формирование запасов оборудования на будущее.
"Я уверен в специалистах, в энергетиках, которые, как всегда, справятся. Но здесь нужно объединение и энергетиков, и общества, и власти, и регулятора, и международных организаций, чтобы была взаимная поддержка, помощь, взаимопонимание, системный подход и ресурсы", - подчеркнул Фоменко.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.