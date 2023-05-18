Енергетики вже готуються до наступної зими, - "ДТЕК Мережі"

Наступна зима та опалювальний період будуть достатньо важкими. Тому для їх успішного проходження необхідно вести підготовку вже зараз та об’єднати зусилля енергетиків, суспільства, влади та інших інституцій.

Топ-менеджер енергокомпанії повідомив, що наступна зима може бути складнішою, ніж та, що минула. Тому що постійні ввімкнення і вимкнення, перевантаження електрообладнання мають негативні наслідки.

За його словами, першочергова задача для енергетиків зараз - провести діагностику електромереж, виявити найслабші місця і максимально виправити знайдені дефекти.

"Я - реаліст, тому чітко розумію: щоб пройти наступну зиму, треба готуватися вже сьогодні. Наступна зима - так, вона буде важка. Перевантаження обладнання. І буде важче, ніж в мирний час, тому що руйнування колосальні, і не все, на жаль, вдасться відновити", - підкреслює Фоменко.

Енергетики вже ведуть підготовку до ОЗП та інвестують підвищення надійності електромереж, ремонти пошкоджених об’єктів та формування запасів обладнання на майбутнє.

"Я впевнений в спеціалістах, в енергетиках, які, як завжди, впораються. Але тут потрібно об’єднання і енергетиків, і суспільства, і влади, і регулятора, і міжнародних організацій, щоб була взаємна підтримка, допомога, взаєморозуміння, системний підхід та ресурси", - наголосив Фоменко.