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Энергетики уже готовятся к следующей зиме, - "ДТЭК Сети"

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Четверг 18 мая 2023 16:04
Энергетики уже готовятся к следующей зиме, - "ДТЭК Сети" Фото: энергетики уже готовятся к следующей зиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Следующая зима и отопительный период будут достаточно трудными. Поэтому для их успешного прохождения необходимо подготовить уже сейчас и объединить усилия энергетиков, общества, власти и других институтов.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Топ-менеджер энергокомпании сообщил, что следующая зима может быть сложнее, чем прошедшая. Потому что постоянные включения и выключения перегрузки электрооборудования имеют негативные последствия.

По его словам, первоочередная задача для энергетиков сейчас - провести диагностику электросетей, выявить самые слабые места и максимально исправить найденные дефекты.

"Я - реалист, поэтому четко понимаю: чтобы пройти следующую зиму, нужно готовиться уже сегодня. Следующая зима - да, она будет тяжелая. Перегрузка оборудования. И будет тяжелее, чем в мирное время, потому что разрушения колоссальны, и не все, к сожалению, удастся восстановить", - подчеркивает Фоменко.

Энергетики уже ведут подготовку к ОЗУ и инвестируют повышение надежности электросетей, ремонт поврежденных объектов и формирование запасов оборудования на будущее.

"Я уверен в специалистах, в энергетиках, которые, как всегда, справятся. Но здесь нужно объединение и энергетиков, и общества, и власти, и регулятора, и международных организаций, чтобы была взаимная поддержка, помощь, взаимопонимание, системный подход и ресурсы", - подчеркнул Фоменко.

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