Енергетики впорались з викликами під час обстрілів енергосистеми, - "Центр Разумкова"

Експертне середовище високо оцінило роботу енергокомпаній в умовах російської агресії, яка дозволила зберегти цілісність енергосистеми і забезпечити країну електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Центру Разумкова".

Нагадаємо, більшість українців вважають, що енергетики впорались із проблемами енергосистеми під час цього опалювального сезону, який проходив за умов регулярних ракетних атак росії по енергосистемі.

"Усі 100% опитуваних підтвердили, що українським енергетикам у надскладних умовах вдалося справитися із завданням енергозабезпечення країни під час проходження ОЗП", - підкреслили в "Центрі Разумкова".

Найбільш високу оцінку експерти поставили енергетичним компаніям за подолання викликів, що виникли внаслідок російських масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

Перед ними ставилися питання стосовно проходження останнього осінньо-зимового періоду (ОЗП), роботи ринків електричної енергії та природного газу, ефективності діяльності державних органів в енергетиці, а також щодо перспективного розвитку сектору.

Були опитані експерти дослідницьких наукових установ та організацій, викладачі вищих закладів освіти, фахівці з питань енергетики в обласних, міських адміністраціях, працівники апарату Кабінету міністрів України, Офісу президента України.

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