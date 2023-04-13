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Енергетики впорались з викликами під час обстрілів енергосистеми, - "Центр Разумкова"

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Четвер 13 квітня 2023 21:20
Енергетики впорались з викликами під час обстрілів енергосистеми, - "Центр Разумкова" Фото: енергетики впорались з викликами під час обстрілів енергосистеми (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Експертне середовище високо оцінило роботу енергокомпаній в умовах російської агресії, яка дозволила зберегти цілісність енергосистеми і забезпечити країну електроенергією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження "Центру Разумкова".

Були опитані експерти дослідницьких наукових установ та організацій, викладачі вищих закладів освіти, фахівці з питань енергетики в обласних, міських адміністраціях, працівники апарату Кабінету міністрів України, Офісу президента України.

Перед ними ставилися питання стосовно проходження останнього осінньо-зимового періоду (ОЗП), роботи ринків електричної енергії та природного газу, ефективності діяльності державних органів в енергетиці, а також щодо перспективного розвитку сектору.

Найбільш високу оцінку експерти поставили енергетичним компаніям за подолання викликів, що виникли внаслідок російських масованих ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі.

"Усі 100% опитуваних підтвердили, що українським енергетикам у надскладних умовах вдалося справитися із завданням енергозабезпечення країни під час проходження ОЗП", - підкреслили в "Центрі Разумкова".

Нагадаємо, більшість українців вважають, що енергетики впорались із проблемами енергосистеми під час цього опалювального сезону, який проходив за умов регулярних ракетних атак росії по енергосистемі.

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