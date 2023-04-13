ua ru
Чт, 13 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Энергетики справились с вызовами при обстреле энергосистемы, - "Центр Разумкова"

Новина українською →
Четверг 13 апреля 2023 21:20
Энергетики справились с вызовами при обстреле энергосистемы, - "Центр Разумкова" Фото: энергетики справились с вызовами во время обстрелов энергосистемы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Экспертная среда высоко оценила работу энергокомпаний в условиях российской агрессии, позволившую сохранить целостность энергосистемы и обеспечить страну электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование "Центра Разумкова".

Были опрошены эксперты исследовательских научных учреждений и организаций, преподаватели высших учебных заведений, специалисты по энергетике в областных, городских администрациях, работники аппарата Кабинета министров Украины, Офиса президента Украины.

Перед ними ставились вопросы относительно прохождения последнего осенне-зимнего периода (ОЗУ), работы рынков электрической энергии и природного газа, эффективности деятельности государственных органов в энергетике, а также перспективного развития сектора.

Наиболее высокую оценку эксперты поставили энергетическим компаниям за преодоление вызовов, возникших в результате российских массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре.

"Все 100% опрашиваемых подтвердили, что украинским энергетикам в сверхсложных условиях удалось справиться с задачей энергообеспечения страны во время прохождения ОЗУ", - подчеркнули в Центре Разумкова.

Напомним, большинство украинцев считают, что энергетики справились с проблемами энергосистемы во время этого отопительного сезона, который проходил в условиях регулярных ракетных атак России по энергосистеме.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
Германия разрешила Польше передать истребители МиГ-29 Украине, - СМИ
DAILY
Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Забота о военных или популизм? Как политики спекулируют на армии и чем это опасно