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Энергетики восстановили электроснабжение еще для 3 тысяч семей, - ДТЭК

Фото: энергетики восстановили электроснабжение еще для 3 тысяч семей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

За минувшие сутки энергетики восстановили электроснабжение для почти 3 тысяч домов украинцев, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

В частности, возобновлены поставки света в 8 населенных пунктов Донецкой области. Снова получают электропитание 1 734 семьи в Покровском, Бахмутском и Краматорском районах.

Кроме того энергетики вернули свет в более 1 тысячи домов в 4 населенных пунктах Никопольского района Днепропетровской области, которые были без электроснабжения из-за вражеских обстрелов накануне.

Без электроснабжения пока остаются 333 населенных пунктов Донецкой области.

"Самые сложные направления из-за регулярных обстрелов - Славянский, Авдеевский, Марьинский, Торецкий, Бахмутский. Энергетики ждут разрешения от Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты", - сообщили в ДТЭК.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте проекта собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.

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