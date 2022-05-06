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Энергетики восстановили электроснабжение более 10 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях, - ДТЭК

Фото: энергетики восстановили электроснабжение более 10 тысяч домов в Киевской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

За минувшие сутки энергетики вернули свет более 10 тысячам семей в 34 населенных пунктах Киевской и Донецкой областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ДТЭК.

В частности, в Киевской области электромонтеры ДТЭК вернули свет для 2015 семей.

Полностью восстановили электроснабжение села Жерева в Вышгородском районе. В Бучанском районе подключили всех потребителей в Дмитровке и Мирче.

"Без света остаются еще 11,8 тысяч домохозяйств в 17 населенных пунктах области. 6 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернулись в свои дома на освобожденных территориях", - сообщили в ДТЭК.

Несмотря на постоянные обстрелы специалисты энергокомпании восстановили электроснабжение для жителей 24 населенных пунктов Донецкой области. Снова со светом - 8 576 семей в Бахмутском, Покровском и Краматорском районах.

"Сейчас без света остается 246 населенных пунктов Донецкой области. Наиболее сложными направлениями остаются Лиманский, Авдеевский, Марьинский, Торецький и Великоновоселковский. Из-за боевых действий здесь регулярно повреждается энергооборудование и линии", - сообщили в ДТЭК.

Чтобы вернуть свет во все населенные пункты энергетики ждут разрешение от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий.

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