RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Енергетики відновили електропостачання понад 10 тисяч будинків у Київській та Донецькій областях, - ДТЕК

Фото: енергетики відновили електропостачання понад 10 тисяч будинків у Київській та Донецькій областях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

За минулу добу енергетики повернули світло понад 10 тисячам родин у 34 населених пунктах Київської та Донецької областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ДТЕК.

Зокрема, у Київській області електромонтери ДТЕК повернули світло для 2015 родин.

Повністю відновили електропостачання села Жерева у Вишгородському районі. У Бучанському районі підключили всіх споживачів у Дмитрівці та Мирчі.

"Без світла залишаються ще 11,8 тисяч домогосподарств у 17 населених пунктах області. 6 травня енергетики ДТЕК продовжують виконувати роботи з повернення світла у населених пунктах Бучанського та Вишгородського районів, в тому числі за заявками споживачів, що повернулися у свої будинки на звільнених територіях", - повідомили в ДТЕК.

Попри постійні обстріли фахівці енергокомпанії відновили електропостачання для жителів 24 населених пунктів Донецької області. Знову зі світлом - 8 576 родин у Бахмутському, Покровському та Краматорському районах.

"Наразі без світла лишається 246 населених пунктів Донецької області. Найбільш складними напрямками лишаються Лиманський, Авдіївський, Мар’їнський, Торецький та Великоновосілківський. Через бойові дії тут регулярно пошкоджується енергообладнання та лінії", - повідомили в ДТЕК.

Щоб повернути світло у всі населені пункти енергетики чекають на дозвіл від Збройних сил України для того, аби проводити ремонти ліній.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКЕлектроенергія